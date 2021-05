Weiterer Schritt in ein glyphosatfreies Österreich

Am heutigen Donnerstag wird im Nationalrat das österreichweite Glyphosatverbot an öffentlichen Plätzen und Hausgärten beschlossen.

Erfolgreiche Initiative

Dass ein entsprechendes Verbot nun auch österreichweit erfolgt, sei eine gute Entwicklung: „Wir haben Vorarlberg zu einem der Vorreiterländer gemacht. Wir haben gezeigt: Es geht. Jetzt folgt der Bund“, so Staudinger.

all

all

self

self

Für ein bundesweites Verbot

Als nächster Schritt müsse jetzt auch das Verbot in der Landwirtschaft folgen. Die Bundesregierung hat dazu bisher alle Anträge der SPÖ blockiert. „Über kurz oder lang wird kein Weg an einem Totalverbot vorbeiführen. Die Konsumenten wollen kein Glyphosat auf ihren Lebensmitteln. Die Gesundheit der Menschen ist wichtiger als Lobby-Interessen. Das wird auch die Bundesregierung endlich einsehen müssen“, so Staudinger.