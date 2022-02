Weiterer leistbarer Wohnraum für Hohenems

Die Wohnbauselbsthilfe plant drei weitere Projekte zum leistbaren Wohnen in Hohenems.

Hohenems. Nachdem zum Ende des vergangenen Jahres die Wohnanlage der Wohnbauselbsthilfe an der Diepoldsauerstraße bezogen werden konnte, plant der gemeinnützige Wohnbauträger drei weitere Bauprojekte in der Nibelungenstadt.

Breiter Wohnungsmix in Holzbauweise

An der Radetzkystrasse, direkt am Tor zur Stadt, konnte die Wohnbauselbsthilfe vor einigen Jahren von einer Privatperson ein Grundstück mit einer Fläche von rund 1.600 Quadratmetern erwerben. „Gemeinsam mit dem Architekturbüro haben wir eine attraktive Bebauung mit 15 Wohnungen auf höchsten energetischen Standards entwickelt“, erklärt dazu WS Geschäftsführer Thomas Schöpf. Entstehen wird dabei ein breiter Wohnungsmix mit einem Angebot von der 1-Zimmer- bis zur 4 Zimmerwohnung. Das Gebäude wird in Holzbauweise errichtet, für thermische Behaglichkeit sorgt eine moderne Luftwärmepumpe. Die Bauarbeiten haben bereits begonnen – Fertigstellung und der Erstbezug ist für Mai 2023 vorgesehen.

Durchmischtes Wohnquartier in der Radetzkystrasse

„Es freut uns sehr, dass wir als Wohnbauselbsthilfe einen wesentlichen Teil der Stadt Hohenems mitgestalten dürfen“, gibt WS Vorstand Schöpf einen Einblick in zwei weitere Folgeprojekte in Hohenems. Dabei soll ebenfalls in der Radetzkystrasse ein durchmischtes Wohnquartier, bestehend aus geförderten und barrierefreien Mietkauf-, Miet- und Eigentumswohnungen entstehen. Auf einer Fläche von rund 6.700 Quadratmetern sind an die 60 neue Wohnungen verteilt auf mehrere Häuser vorgesehen. Das Projekt befindet sich in der Entwicklungsphase, ein möglicher Baustart wird auf 2024 angepeilt.

Hoher Wohnungsbedarf im Rheintal