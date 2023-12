Weiterentwicklung von jungen Sportlern nur schwer möglich

Rankweiler Eiskunstlaufnachwuchs hat Probleme aufgrund fehlender Eiszeiten.

RANKWEIL. Aufgrund der Klimaveränderung und des viel zu warmen Monat November hat die Kunsteisbahn Rankweil erst am 26. November seine Pforten wieder geöffnet. Auf der mehreren Zentimeter dicken Eisschicht mit einer Gesamtfläche von 1800 Quadratmetern können die Kufen nach Herzenslust geschwungen werden. In den letzten Saisonen vom November bis Ende Februar wurden rund 20.000 eissportbegeisterte Menschen auf der Freiluftarena Gastra in Rankweil im öffentlichen Publikumslauf gezählt. Der Hockeyclub Walter Buaba und der HC Samina Rankweil können ihre Trainingseinheiten und Wettkämpfe schon seit vielen Jahren auf der Gastra absolvieren. Mit dem Eissportverein Rankweil gibt es einen dritten Sportverein, wo auf der Gastra anzutreffen ist. Seit sechs Jahren kümmert sich die Satteinserin Sandy Marte Tschann um den Eiskunstlaufnachwuchs in Rankweil. Die rund dreißig Nachwuchssportler im Alter von vier bis 21 Jahren können wöchentlich aber nur etwa fünf Stunden auf der Eisfläche trainieren. „Das ist verdammt schwer heuer in nur drei Monaten die vielen Talente zu fördern und fordern. Es stehen nur beschränkte Eiszeiten zur Verfügung und die Zeiten sind auch nicht optimal“, so Marte Tschann. Neben den Anfängern und den Hobbyläufern liegt in Rankweil der Fokus in erste Linie auf der Wettkampfgruppe. Die Kooperation zwischen dem Eissportverein Rankweil und dem Feldkircher Eislaufverein wurde wieder eingestellt. VN-TK