Weitere Warnstreiks bei Deutscher Bahn drohen

Im Tarifstreit mit der Deutschen Bahn stellt die Gewerkschaft EVG weitere Warnstreiks in Aussicht. Sollte die Deutsche Bahn kein verbessertes Angebot vorlegen, müsse man womöglich den Druck mit weiteren Arbeitskämpfen erhöhen, signalisierte die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) am Mittwoch in Fulda. Auch das neue Offert des Staatskonzerns sei nicht verhandlungsfähig, sagte EVG-Tarifvorstand Kristian Loroch. Dies könne bedeuten, "dass es zu neuen Streiks kommt".

Bahn-Personalvorstand Martin Seiler erklärte, die dritte Verhandlungsrunde sei beendet - trotz einer verbesserten Offerte der Bahn. "Die DB hat das höchste Angebot ihrer Geschichte gemacht", sagte Seiler. "Die EVG weigert sich weiterhin kategorisch, mit uns inhaltlich zu verhandeln. Stattdessen droht sie mit Streiks." Nächster Verhandlungstermin sei erst Ende Mai.

Beide Konfliktparteien warfen sich gegenseitig vor, nicht verhandlungsbereit zu seien. Loroch kündigte an, man werde das Ende der dritten Verhandlungsrunde nun aber erst einmal bewerten. Der Frust bei den Beschäftigten sei sehr hoch. Eine Reaktion der EVG darauf müsse eine starke sein, betonte der EVG-Verhandlungsführer. "Wir werden uns hier sehr genau die Karten legen, weil wir ja wissen, dass ein Streik ultima ratio ist".

Seiler bezeichnete das Bahn-Angebot als "Riesenpaket, das sich am Volumen des öffentlichen Dienstes orientiert". Es liege insgesamt bei knapp unter 1,3 Milliarden Euro und müsse auch erwirtschaftet werden, sagte der Manager. "Wir müssen gucken, dass die Fahrpreise nicht explodieren." Das Offert umfasse zehn Prozent mehr Lohn für untere und mittlere Einkommen, acht Prozent mehr Geld für höhere Einkommen sowie zusätzlich 2850 Euro Inflationsausgleichsprämie für alle. Loroch konterte, die Deutsche Bahn sei auf viele Forderungen der EVG nicht eingegangen und Fragen beim Mindestlohn seien noch offen.

Die EVG hatte am Freitag mit einem achtstündigen Warnstreik den Bahnverkehr in ganz Deutschland weitgehend lahmgelegt. Die Gewerkschaft verhandelt für rund 230.000 Beschäftigte bei rund 50 Bahn- und Busunternehmen und pocht auf zwölf Prozent mehr Lohn, mindestens aber 650 Euro im Monat mehr.