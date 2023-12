Weitere massive russische Drohnenattacke auf die Ukraine

Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben in der Nacht 24 von 28 russischen Drohnen abgeschossen. Die im Iran hergestellten Drohnen seien über dem Süden, Westen und der Mitte der Ukraine zerstört worden, teilte das Militär am Freitag in der Früh mit. In der Hauptstadt Kiew habe es zwei Verletzte gegeben. Bürgermeister Witali Klitschko hatte zuvor mitgeteilt, dass ein Hochhaus durch einen Drohnentreffer in Brand geraten sei.

Nach Angaben der Kiewer Militärverwaltung wurden drei Privathäuser durch herabfallende Trümmerteile beschädigt. In einem Rohbau sei ein Feuer ausgebrochen, das aber schnell gelöscht worden sei. Die Luftangriffe hätten mehr als zwei Stunden gedauert, teilte der Chef der Militärverwaltung, Ruslan Krawtschenko, am Freitag nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Ukrinform mit. "Es gab keine Treffer in der kritischen Infrastruktur", fügte er hinzu.

Die donnernden Explosionsgeräusche durch die Einsatz der Flugabwehr beim Abschuss der Drohnen waren im Stadtzentrum deutlich zu hören, wie ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur in Kiew berichtete. In der Millionenstadt und in anderen Regionen des Landes gab es Luftalarm.

Der Chef der Präsidialverwaltung in Kiew, Andrij Jermak, bezeichnete Russland als "Terrornation", die Zivilisten bekämpfe. Auch er bestätigte den Einschlag in einem Wohnhaus. Jermak forderte die Menschen auf, unbedingt Schutz in Bunkern zu suchen. Zudem warnte er davor, den Einsatz der Flugwehr zu filmen oder zu fotografieren, um nicht Positionen der Luftverteidigung an den russischen Feind preiszugeben.

Russland überzieht die Ukraine bei seinem seit fast zwei Jahren andauernden Angriffskrieg immer wieder mit Drohnenattacken. Fast täglich meldet die durch westliche Verteidigungssysteme verstärkte Flugabwehr des Landes den Abschuss russischer Drohnen und Raketen.