Weitere Lockerung der Corona-Auflagen für Gottesdienste

Die Bischofskonferenz hat bei ihrer Vollversammlung in Mariazell auch weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen für Gottesdienste beschlossen. Die neue Rahmenordnung gilt ab Samstag. Demnach ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes nicht mehr vorgeschrieben. Weiter soll aber der Ein-Meter-Abstand eingehalten werden.

Dieser dürfe jedoch für "den Zeitraum notwendiger und kurz andauernder liturgischer Handlungen" unterschritten werden, wie es in der Rahmenordnung heißt. Nach Möglichkeit sollen beim Kirchgang Desinfektionsmittelspender bereitgestellt werden. Weiterhin empfohlen wird die Handkommunion, die Mundkommunion ist aber wieder erlaubt. Sollte es zu einer Berührung kommen, müsse die liturgische Handlung aber für das Waschen oder Desinfizieren der Hände unterbrochen werden.

Firmungen können hinsichtlich der Teilnehmerzahl jetzt so wie Trauungen stattfinden, Taufen wie bisher schon ohne besondere Einschränkungen. Für Begräbnisse gelten am Friedhof und in Aufbahrungshallen die staatlichen Vorgaben.