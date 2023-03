Weitere Leichen nach Bootsunglück in Süditalien geborgen

Die Zahl der Todesopfer des Flüchtlingsunglücks vor der Küste der süditalienischen Region Kalabrien steigt weiter. Insgesamt 66 Leichen wurden bisher geborgen, darunter jene von 15 Minderjährigen. In den vergangenen Stunden wurden zwei weitere Leichen geborgen. Dabei handelt es sich um einen Mann und um ein zehnjähriges Kind, wie die italienischen Rettungseinheiten am Mittwoch mitteilten. Nach weiteren Vermissten wird weiter gesucht.

Die Särge mit den Leichen der Migranten, die beim Schiffbruch am Sonntag ums Leben gekommen sind, wurden in der Sporthalle der Stadt Crotone aufgebahrt. Zur Identifizierung verstorbener Angehörige trafen auch Angehörige der Migranten aus Österreich und Deutschland ein, berichtete die Hilfsorganisation "Ärzte ohne Grenzen". Bisher seien lediglich 28 Tote identifiziert worden, hieß es.

Die rund 80 Überlebenden des Bootsunglück befinden sich in einem Aufnahmezentrum in Crotone. Die meisten wollen nicht in Italien bleiben, sondern ihre Reise in andere europäische Länder fortsetzen, berichteten italienische Medien. Die Überlebenden wurden von der Staatsanwaltschaft vernommen, die ein Verfahren wegen Totschlags und Beihilfe zur illegalen Einwanderung eröffnet hat.