Weitere israelische Luftangriffe auf Hamas in Gaza

Die israelische Luftwaffe hat ihr Bombardement von Stellungen der militanten Palästinenser-Organisation Hamas im Gazastreifen fortgesetzt. Kampfflugzeuge griffen in der Nacht mehr als 100 Stellungen an und töteten auch ein an den Terrorattacken in Israel vor knapp zwei Wochen in Israel beteiligtes Hamas-Mitglied, teilte die israelische Armee am Freitagmorgen mit. Unter anderem seien ein Tunnel, Waffenlager sowie Dutzende von Kommandozentren bombardiert worden, hieß es.

Der Getötete habe der Hamas-Marine angehört und sei an dem Massaker vom 7. Oktober an mehr als 1.400 Israelis in grenznahen Orten beteiligt. Zudem sei in Gaza-Stadt ein Terrorkommando bei einem gezielten Angriff "ausgeschaltet" worden, nachdem dieses versucht habe, Raketen auf ein Kampfflugzeug abzufeuern, erklärte die Armee. Ferner seien Einrichtungen und Waffen der Hamas in einer Moschee in Jabalia nördlich der Stadt zerstört worden, die von Terroristen als Beobachtungsposten und Aufmarschgebiet genutzt worden seien. Unterdessen bereitet Israels Armee eine mögliche Bodenoffensive vor.

Bei einem weiteren Angriff des israelischen Militärs in einem palästinensischen Flüchtlingslager im besetzten Westjordanland wurden indes laut dem palästinensischen Gesundheitsministerium 13 Personen getötet. Darunter seien fünf Kinder, hieß es.