Weitere Einschränkungen für E-Leihscooter in Wiener City

Während die Stadt noch am angekündigten verbindlichen Leitfaden für E-Leihscooter arbeitet, verhandelt die Innere Stadt separat mit den Anbietern über Regeln. Nach Lime hat die City nun auch mit den beiden anderen, derzeit in der Hauptstadt vertretenen Anbietern Vereinbarungen getroffen. Dabei geht es um Geschwindigkeitsreduktionen und weniger Abstellplätze.

Mit dem Unternehmen Bird hat die Innenstadt demnach ausverhandelt, dass in viel frequentierten Zonen die Gefährte automatisch auf Schrittgeschwindigkeit gedrosselt werden. Das betrifft etwa den Stephansplatz, die Kärntner Straße oder den Graben. Auch rund um die jetzigen Weihnachtsmärkte soll es Fahrern der elektrisch angetriebenen Tretroller nicht mehr möglich sein, ordentlich Gas zu geben. Bird will außerdem “Rider-Education-Events” abhalten, also etwa Parcours-Fahrtrainings in Parcours und Info-Veranstaltungen.