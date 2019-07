Weitere Details über Doppelmord in Rumänien

Im Fall der beiden im südrumänischen Caracal getöteten Mädchen kommen weitere schreckliche Details ans Licht. Sein zweites Opfer, eine 15-Jährige, soll der mutmaßliche Täter getötet haben, nachdem er sie bei ihrem dritten und letzten Notruf ertappte. Laut ersten Erkenntnissen des rumänischen Innenministeriums riefen die Beamten des Notrufs nach Alexandras zweitem Anruf nämlich zurück.

Der mutmaßliche Täter, der sein Teilgeständnis immer wieder ändert, gab an, beide Leichen der Teenager verbrannt zu haben. Die verkohlte Leiche des ersten Opfers, einer 18-Jährigen, will der 66-Jährige in der Donau, unweit der kleinen Hafenstadt Corabia entsorgt haben. Da die Forensiker aber Spuren sterblicher Überreste auch am Ufer eines Teiches unweit seines heruntergekommenen Anwesens fanden, durchkämmen nun Polizeitaucher den Tümpel sowie eine nahegelegene Mülldeponie.