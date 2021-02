Weitere Beschuldigteneinvernahmen im Wiener Neonazi-Prozess

Am Wiener Landesgericht ist am Dienstag der Prozess gegen fünf frühere Mitglieder der "Europäischen Aktion" (EA) mit weiteren Beschuldigteneinvernahmen fortgesetzt worden. Zu Wort kamen ein 29-jähriger Tiroler, der als "Stützpunktleiter Tirol" fungierte, und ein 50 Jahre alter Heizungstechniker, der "Stützpunktleiter Weinviertel" war.

"Ich war sozialdemokratisches Parteimitglied und mit einer farbigen Frau verheiratet", schilderte der 50-Jährige dem Schwurgericht. Er habe dessen ungeachtet "nicht sofort erkannt, dass die 'Europäische Aktion' nationalsozialistische Ziele verfolgt". Dass ihn Hans B., der 2018 verstorbene Kopf des österreichischen Ablegers der Neonazi-Gruppierung, als "wichtig" bezeichnete, habe ihn stolz gemacht und ihm geschmeichelt. Er habe in weiterer Folge mehrere Vorträge der Organisation in einer Pizzeria besucht und im Juni 2016 eine Sonnwendfeier veranstaltet. Bei dieser Gelegenheit habe ihn Hans B. formell zum "Stützpunktleiter" ernannt.

Eben so zur Wiederbetätigung schuldig bekannte sich der angeklagte Tiroler, der 2011 übers Internet als 19-Jähriger zur "Europäischen Aktion" gestoßen war: "Aufgrund meiner rechtsextremen Einstellung damals. Ich möchte mich entschuldigen dafür. Ich schäm' mich total." Hans B. habe sich mit ihm getroffen und ihm die Ziele der Organisation dargelegt: "So hat er mich angeworben."

Als "Stützpunktleiter" hätte der Mann, der mehrfach an Schulungen teilnahm, neue Mitglieder anwerben sollen. Was ihm aber nicht so recht gelang. "Er hat eine autistische Krankheit", offenbarte sein Verteidiger Andreas Schweitzer. Anfang 2014 verließ der Tiroler die rechtsextreme Gruppierung: "Es ist total falsch, was die vertreten." Mittlerweile sei er nur mehr an tagespolitischem Geschehen interessiert, sagte der Bürogehilfe.