Weitere 19 Mio. Euro für psychische Gesundheit der Jugend

Der Bund nimmt weitere 19 Mio. Euro zur Versorgung von psychisch belasteten bzw. erkrankten Kindern und Jugendlichen in die Hand. Sie fließen in das vom Gesundheitsministerium geförderte Projekt "Gesund aus der Krise", das seit April 2022 für diese Zielgruppe über 8.000 Plätze für die psychotherapeutische bzw. psychologische Beratung und Behandlung geschaffen hat. Mit den zusätzlichen Mitteln können weitere 10.000 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene unterstützt werden.

"Bei 'Gesund aus der Krise' handelt sich um ein Vorzeigeprojekt, das weit über die Grenzen Österreichs hinaus Anerkennung gefunden hat", sagte Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) am Montag bei einer Pressekonferenz in Wien. Umgesetzt wird "Gesund aus der Krise" vom Berufsverband Österreichischer PsychologInnen (BÖP) in Kooperation mit dem Österreichischen Berufsverband für Psychotherapie (ÖBVP). Bewährt habe sich das Projekt vor allem zur Abfederung der Folgen der Corona-Pandemie, die Kinder und Jugendliche als "massiven Einschnitt" erlebt hätten, wie Rauch erläuterte. "All das hat Spuren hinterlassen", verwies der Minister auf jüngste Studienergebnisse, denen zufolge Lockdowns und Home Schooling für junge Menschen eine beträchtliche psychische Herausforderung waren.