Weiter Warten auf Wiederbelebung des Bellaria Kinos

Eigentlich sollten im altehrwürdigen Wiener Bellaria Kino schon längst wieder Filme über die Leinwand flimmern und sich Popcorngeruch breitmachen. Schon mit Ende des Vorjahres wollte das Team rund um Votiv-Kino-Chef Michael Stejskal das 2019 geschlossene Traditionshaus wiederbeleben. Doch das mit Mitteln der Stadt und einer Crowdfunding-Kampagne unterstützte Projekt kämpft mit massiven Verzögerungen. Nun hofft Stejskal auf eine Eröffnung "spätestens im nächsten Frühjahr".

Stejskal verwies auf APA-Anfrage auf eine unglückliche Verzahnung von Umständen. Einerseits habe sich die räumliche Situation als komplexer als ursprünglich gedacht herausgestellt. Damit seien die Erfordernisse an die Schallschutzmaßnahmen und die Kinotechnik deutlich gestiegen. Andererseits habe es Lieferschwierigkeiten bezüglich Projektionsanlage gegeben. "Das hat Umplanungen nötig gemacht und Verzögerungen ergeben", bedauerte der künftige Bellaria-Betreiber. Dazu kommen noch "komplizierte Eigentumsverhältnisse" im Haus, in dem das Kino untergebracht ist, was die Umbauarbeiten vor allem in Bezug auf die Lüftungstechnik auch nicht unbedingt leichter macht.