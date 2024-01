Weiter Suche nach vermisstem Eisläufer am Neusiedler See

Die Suchaktion nach einem Mann, der am Neusiedler See eislaufen gewesen sein dürfte, wird am Mittwoch fortgesetzt. Der 55-Jährige aus dem Bezirk Baden wurde am Montag das letzte Mal bei einer Postfiliale in Rust gesehen, teilte die Landespolizeidirektion Burgenland mit. Der Mann hatte seinen Wohnort am Montag in der Früh verlassen, um mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Neusiedler See zu fahren und hier Eis zu laufen.

Er war mit einem orangen Anorak und einer blauen Outdoorhose bekleidet. Mit sich hatte er einen blaugrauen Rucksack und ein Paar weiße Schlittschuhe. Gegen 8.30 Uhr gab er noch bei der Post in Rust ein Paket auf und soll sich dann in Richtung See begeben haben.

Am Mittwoch wurde die Suche auf das Westufer des Sees ausgeweitet. Im Einsatz sind die Polizei und die Feuerwehr mit Drohnen, Hubschrauber sowie Zillen mit Sonargeräten.