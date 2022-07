Weiter Rückgang bei den Corona-Spitalspatienten

Die Zahl der corona-infizierten Spitalspatientinnen und -patienten ist weiter zurückgegangen. Von Donnerstag auf Freitag meldeten die Ministerien einen leichten Rückgang von acht Personen. Auf den Intensivstationen, wo derzeit 91 Menschen mit einer Ansteckung behandelt werden müssen, ging die Zahl innerhalb eines Tages um sieben und innerhalb einer Woche um elf Personen zurück. Auf die ganze Woche gesehen gab es bei der Spitalsbelegung allerdings ein Plus von 10,6 Prozent.

Zudem mussten in den vergangenen 24 Stunden zwölf Tote im Zusammenhang mit Covid-19 beklagt werden. In den vergangenen sieben Tagen wurden 103 Todesfälle registriert. Insgesamt hat die Covid-19-Pandemie laut dem Gesundheits- und dem Innenministerium seit Ausbruch 19.080 Tote in Österreich gefordert. Die AGES meldete am Donnerstag bereits 20.317 Tote.