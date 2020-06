Weiter Kritik an Aufnahmen in Pausen des Grasser-Prozesses

Dass während des Prozesses gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser und andere auch vor und nach der Hauptverhandlung sowie in den Prozesspausen im Schwurgerichtssaal des Wiener Straflandesgerichts Ton- und Bildaufnahmen stattfanden, sorgt für anhaltende Expertenkritik. Die Notwendigkeit einer Neuauflage des Verfahrens, wie von den Grasser-Verteidigern gefordert, findet sich darin aber nicht.

Trotzdem sind die Vorwürfe durchaus schwerwiegend. "Buwog - Rechtsstaatlichkeit in Gefahr", titelte heute die Rechtsanwaltskammer in einer Aussendung. Der Rechtsstaat sei auch beim Einsatz digitaler Hilfsmittel "nicht disponibel". "Die zuletzt bekanntgewordenen Vorfälle über Missbrauch von Bild- und Tonaufzeichnungen im Buwog-Prozess sind inakzeptabel, so Michael Enzinger, Präsident der Rechtsanwaltskammer Wien.