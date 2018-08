Weiter Kämpfe mit Taliban um ostafghanische Stadt Ghazni

Drei Tage nach einem groß angelegten Angriff auf die afghanische Provinzhauptstadt Ghazni haben sich islamistische Talibankämpfer auch am Sonntag Gefechte mit Sicherheitskräften geliefert. Umkämpft waren in der strategisch gelegenen Stadt im Osten unter anderem eine Polizei- und Geheimdienstzentrale sowie der Sitz der Regionalregierung, wie der Provinzrat Nasir Ahmad Fakiri berichtete.

Hunderte Talibankämpfer hatten am Freitag die Stadt gestürmt, bereits zuvor hatten sie über Wochen hinweg einzelne Stadtteile angegriffen. Ghazni liegt an einer wichtigen Nord-Süd-Straße, die die größten Städte des Landes verbindet, die Hauptstadt Kabul und Kandahar. Ihr Verlust an die Taliban wäre ein große Niederlage für die Regierung.