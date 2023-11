Weiter Grenzkontrollen zu Slowenien und Ungarn

Österreich hält weiter an Grenzkontrollen zu Slowenien und Ungarn fest. Wie das Innenministerium am Samstag mitteilte, wird nach Ablauf des 11. November für vorerst weitere sechs Monate kontrolliert. Weiters führt Österreich derzeit auch Kontrollen an den Grenzen zu Tschechien und der Slowakei durch. An allen übrigen Grenzen gebe es "intensive Kontrollen im grenznahen Raum".

"Grenzkontrollen sind ein wichtiges Werkzeug für die Polizei, um Schlepperkriminalität und Asylmissbrauch konsequent zu bekämpfen. In der aktuellen Situation sind die Kontrollen aber auch eine wichtige Maßnahme, um gegen Terrorismus vorzugehen", sagte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP). Solange der Schutz der Außengrenzen nicht funktioniere und das Schengensystem kaputt sei, werde es diese Maßnahme brauchen.

Inzwischen haben auch die Slowakei, Tschechien, Polen, Italien, Slowenien und Deutschland ihre zuvor eingeführten Grenzkontrollen verlängert. Österreich führt die Grenzkontrollen zu Slowenien und Ungarn seit 2015 durch.