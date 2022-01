Weiter feilschen um Olympiaquote bei alpinen Ski-Männern

Erst Sonntagvormittag und damit im letzten Moment entscheidet sich, wie viele alpine Ski-Männer im Aufgebot des Österreichischen Olympischen Komitees für die Peking-Winterspiele stehen werden. Denn laut aktuellem Stand hat der Österreichische Skiverband (ÖSV) nur neun Quotenplätze zugesprochen bekommen, damit will man sich nicht abfinden. Michel Vion, der Generalsekretär der FIS, sprach von einer komplexen Entscheidung und machte deutlich, dass es auch andere Ansprüche gibt.

Am Sonntag müssen alle Olympischen Komitees die Namen der teilnehmenden Athletinnen und Athleten in China registrieren. Andreas Puelacher hätte bei einer Quote von elf schon Schwierigkeiten, bei neun wird das Kopfzerbrechen noch größer. "Bei neun weiß ich nicht genau, wie ich das machen soll, alle Disziplinen abzudecken. Das wird dann ganz schwer", sagte der Männer-Rennsportleiter im ÖSV. Es stehen fünf Einzelrennen und ein Teambewerb auf dem Programm.

Schaut man sich an, wie viele Quotenplätze insgesamt in Anspruch genommen werden, sieht man, dass im Ski Freestyle in der Disziplin Halfpipe vier von 50 Quotenplätzen frei sind, im Ski Cross vier von 64 und in der Snowboard-Halfpipe drei von 50. Das ergibt insgesamt elf nicht beanspruchte Plätze für alle Sportarten und Disziplinen der FIS. Diese könne man aber jetzt nicht einfach ins Alpinlager verschieben, erklärte Vion im Rahmen des Hahnenkamm-Slaloms im Zielraum im Gespräch mit Medienvertretern und erwähnte, dass es beispielsweise auch im Langlauf den Wunsch nach mehr gab.