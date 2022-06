Weit weniger Primärversorgungszentren als geplant

Die Primärversorgungszentren sollen die Lücke zwischen den teuren Ambulanzen und den überlasteten Ordinationen füllen. Doch mit dem Ausbau hapert es weiterhin, wie aus der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der NEOS durch das Gesundheitsministerium hervorgeht. Schon 2021 hätten 75 solcher Gesundheitsberufe verbindender Zentren bestehen sollen, dabei sind es aktuell nur 31.

Die meisten davon gibt es in der Steiermark mit zehn, dahinter folgt Wien mit sieben. In Kärnten geschah bisher nur ein Vertragsabschluss, womit man aber immerhin noch vor Tirol, Vorarlberg und Burgenland ist, wo kein Primärversorgungszentrum besteht. In letzterem Land gibt es wenigstens ein so genanntes Primärversorgungsnetzwerk.