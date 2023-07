Weißhaidinger überbietet bei ÖM Olympia-Limit

Lukas Weißhaidinger hat mit 68,35 m bei den Leichtathletik-Staatsmeisterschaften in Bregenz das Olympia-Limit für Paris 2024 überboten. Der Oberösterreicher ließ sich auch nicht dadurch aus der Ruhe bringen, dass sein gewohnter Wettkampf-Diskus und seine Wettkampfschuhe seit dem Rückflug vom Meeting in Karlstad verschwunden sind. Die 100 m wurden programmgemäß eine Beute von ÖLV-Rekordler Markus Fuchs, der in 10,24 Sek. siegte.

"Wir haben zuletzt das WM-Vorbereitungstraining ein bisschen zurückgeschraubt. Ab Montag wird die Intensität wieder erhöht. Ich hätte ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, das Olympia-Limit quasi im Vorübergehen schaffen zu können", sagte Tokio-Bronzemedaillengewinner Weißhaidinger. "Rein technisch waren die Würfe von Lukas ausgezeichnet", erklärte Coach Gregor Högler.