Weißhaidinger in Schweden Zweiter hinter Stahl

Österreichs Diskus-Ass Lukas Weißhaidinger hat sich beim ersten internationalen Meeting in der neuen Freiluft-Saison in Sollentuna nur dem schwedischen Lokalmatador Daniel Stahl beugen müssen. Olympiasieger Stahl kam auf 70,93 Meter, Weißhaidinger lag mit 65,95 knapp vor dem früheren Diamond-League-Sieger Fedrick Dacres aus Jamaika (65,87).

"Mein dritter Wurf war technisch gesehen sehr in Ordnung. Für Daniel war es in Sollentuna ein Heimspiel, er hat eine starke Serie mit drei Würfen über 68 m hingelegt und persönliche Bestleistung geworfen. Er hat verdient gewonnen", meinte Weißhaidinger. Am Dienstag trifft sich die Diskus-Elite in Turku (Finnland), wo sich der Oberösterreicher technisch und weitenmäßig schrittweise steigern möchte.