Weißhaidinger in Rom Diamond-League-Zweiter

Mit starken 68,30 m hat Lukas Weißhaidinger am Donnerstag beim Diamond-League-Meeting der Leichtathleten in Rom den zweiten Platz belegt. Der Oberösterreicher musste sich nur dem Slowenen Kristjan Ceh geschlagen geben, der es auf 70,72 m brachte und auch beim dritten Meeting gewann. Dritter wurde Olympiasieger Daniel Stahl aus Schweden mit 65,87.

Weißhaidinger, der kürzlich in Eisenstadt den neuen österreichischen Rekord von 69,11 m warf, war Vierter in Birmingham und nach einem Anreise-Chaos Fünfter in Rabat. In der Gesamtwertung rangiert der 30-Jährige mit 16 Zählern nun an der vierten Stelle hinter Ceh (24), Stahl (19) und Andrius Gudzius (LTU/17). Der Finalplatz in Zürich ist damit Lukas Weißhaidinger schon ziemlich sicher, die besten sechs werden dabei sein.