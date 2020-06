Weißhaidinger bei Top-Meeting in St. Pölten Zweiter

Lukas Weißhaidinger hat sich am Samstag beim Austrian-Top-Meeting der Leichtathleten in St. Pölten im Diskuswurf dem Slowenen Kristjan Ceh geschlagen geben müssen. Der U23-Europameister gewann mit 67,19 m, der WM-Dritte Weißhaidinger kam auf 64,27.

Nach drei Testmeetings mit konstant sehr weiten Würfen brachte es Weißhaidinger am Samstag nicht auf den Punkt. "Beim Aufwärmen hatte ich noch ein gutes Gefühl. Aber wenn du dann noch ein bisserl drauflegen willst, geht der Schuss mitunter auch nach hinten los. Ich hab' versucht zu kämpfen, aber nicht das richtige Feingefühl gefunden", war der Oberösterreicher mit seiner Leistung nicht zufrieden. "Kristjan hat sehr gut geworfen. Der U23-Weltrekord (68,75 m/Anm.) hat ihm viel Selbstvertrauen gebracht", sagte er über den Gewinner. Schon am Donnerstag in Eisenstadt treffen sie wieder aufeinander.