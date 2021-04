Weißer Sonntag: Corona-konforme Erstkommunion

Am Weißen Sonntag steht traditionell die Erstkommunion an. Doch wie kann diese trotz Corona-Pandemie stattfinden?

Am Weißen Sonntag, dem ersten Sonntag nach Ostern, steht traditionell die Erstkommunion an. Doch kann diese kirchliche Feier inmitten der Corona-Pandemie überhaupt stattfinden? "Erstkommunionfeiern werden von den Pfarren nicht vorab bei der Diözese 'angemeldet'. Eine Gesamtübersucht über alle Erstkommuniontermine gibt es deshalb leider nicht", erklärt Veronika Fehle vom Pressebüro der Katholischen Kirche Vorarlberg gegenüber VOL.AT. Zahlreiche Gemeinden hätten sich dazu entschieden, die Erstkommunion zu verschieben, darunter etwa Hörbranz. In Schlins, Röns und Höchst findet sie beispielsweise voraussichtlich im Juni statt.