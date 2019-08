"Weiße Wand" zieht über den Bodensee

Am Mittwoch Abend braute sich über dem Bodensee ein imposantes Naturschauspiel zusammen. VOL.AT erklärt, was es damit auf sich hat.

Trotz des heftigen Niederschlags und der Gewitter, lässt sich dem Wetter der vergangenen Tage auch Schönes abgewinnen. So etwa ein Naturschauspiel , dass sich über dem Bodensee ereignete.

Ursache ist eine Böenfront

Gestern Abend konnte eine tiefhängende Wolkendecke bestaunt werden, die in rascher Geschwindigkeit über den See auf das Ufer zukam. "Dieses Phänomen nennt sich Böenwalze und steht in Verbindung mit einer Böenfront", erklärt Michael Winkler von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG).