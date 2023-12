Weißmann wohl nicht auf Platz 1 der ORF-Gehälter

Die ORF-Gesetzesnovelle bringt mit Jahreswechsel nicht nur mehr digitale Möglichkeiten für den ORF und die Umstellung der GIS-Gebühr auf eine Haushaltsabgabe. Auch müssen die Einkommen von ORF-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern ab 170.000 Euro brutto namentlich samt Nebeneinkünften offengelegt werden. Durchgesickerte Infos zeigen, dass Generaldirektor Roland Weißmann nicht an der Spitze der Gehaltspyramide steht.

Vor kurzem fand eine Liste mit den Spitzenverdienern des ORF den Weg zum Boulevardmedium "oe24". So man diesen Zahlen Glauben schenkt, zeigt sich, dass Weißmann, der sein Gehalt selbst mit rund 380.000 Euro brutto im Jahr bezifferte, zwar unter den Topverdienern ist, aber nicht ganz an der Spitze steht. Pius Strobl dürfte ihn mitsamt Bonuszahlungen übertrumpfen, berichtete auch "Der Standard". Strobl ist nicht nur Corporate-Social-Responsibility-Chef im ORF, sondern verantwortete auch die Sanierung des ORF-Zentrums am Küniglberg samt Neubau eines Newsrooms.