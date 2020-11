Weirather: 135 Jahre Tradition, Handwerk und Eleganz

Am Freitag, dem 6. November 2020, stand ein Ereignis ganz groß im Kalender der Stadt Hohenems: Weirather Uhren, Schmuck & Optik in der Marktstraße 24 feierte sein 135-jähriges Bestehen.

Stilvolles Ambiente, gepaart mit inspirierender Eleganz, zeichnen den ältesten Hohenemser Handwerksbetrieb, der seit seinem Bestehen am heutigen Standort in der Marktstraße 24 zu finden ist, aus. Hochwertigste mechanische Uhren, edle Trauringe und einzigartige Schmuckkreationen in perfekter Optik, spiegeln das lange angesammelte Wissen und die Erfahrung, Kompetenz und Leidenschaft der Inhaber und ihrer Mitarbeiter wider. Denn das Handwerk steht bei Weirather ganz bewusst stark im Vordergrund: Qualität, Verlässlichkeit und Top-Service – das sind die Unternehmenswerte des Familienbetriebs. Und diese Leidenschaft für die traditionelle Handwerkskunst, Tag für Tag und das alles unter einem Dach, spürt man, wenn man das Geschäft betritt und in stets freundliche und lachende Gesichter blickt, die einem die Wünsche wahrlich von den Augen ablesen.

Im Namen der Stadt Hohenems überbrachten Bürgermeister Dieter Egger, Wirtschaftsstadtrat Dietmar Amann und Stadtmarketing-Geschäftsführerin Andrea Ruckendorfer die herzlichsten Glückwünsche zu diesem einzigartigen Jubiläum: „Ein alteingesessenes Unternehmen, das als Familienbetrieb ja wirklich die Jahrhunderte überdauert hat, in einer derartigen Art und Weise am Markt zu etablieren, stets weiterzuentwickeln und top-modern ausgestattet in die Zukunft zu führen, wie Weirather das nun bereits in fünfter Generation schafft, nötigt mir den allergrößten Respekt ab. Herzliche Gratulation zu diesem tollen Jubiläum, alles, alles Gute und ein großes Danke, dass ihr die Hohenemser Wirtschaftslandschaft derart bereichert“, so Bürgermeister Dieter Egger.