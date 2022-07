Weinfest Hohenems (21. – 23. Juli) – Herkunft ist Trumpf

„Hoch die Gläser“ heißt es täglich von Donnerstag, dem 21. bis Samstag, dem 23. Juli 2022, zwischen 14 und 23 Uhr am Kirchplatz in Hohenems. Es erwarten Sie eine vielfältige, breite Auswahl an vollmundigen Weinen aus der Wachau, der Steiermark und Italien, welche Ihre Geschmackssinne verführen.

Eines der vielen Highlights in diesem Jahr: Jeder Tag wird speziell einer Region gewidmet, musikalisch begleitet durch die Wiener Symphoniker, „Die Rheintaler“ und „Fadi“. Die Winzer ihrerseits sind selbstverständlich an allen drei Tagen am Kirchplatz vertreten:

· Wachau: Franz Pichler, Johann Donabaum, Birgit Trautsamwieser, Weingut Eder, FJ Gritsch, Stierschneider

· Steiermark: Tement, Gustav Strauss, Weinhof Platzer, Tieschen, Lackner Tinnacher, Hutter Feldbach, Neubauer, Spielfeld

· Italien: Kellerei Meran, Kellerei Neustift, Kellerei Kurtatsch, Enio Ottaviani, Giovanni Rosso

Der direkte Kontakt mit den Winzern beim Weinfest Hohenems beschert sowohl exquisite Tropfen als auch günstigere Weine, sodass ein freudvoller Besuch mit vielfältigem Angebot garantiert ist. Die Weinbauern stehen gerne mit spannendem Insiderwissen für Gespräche zur Verfügung und informieren Sie bei den Verkostungsrunden.

Hohenemser Glas mit sommerlicher Füllung

Schnappen Sie sich gleich am Eingang Ihr Weinglas mit der ersten sommerlichen Füllung für 3,50 Euro. Das Glas können Sie sich gerne jederzeit beim Winzer neu füllen lassen oder gegen ein neues eintauschen, sodass Rot- und Weißweine probiert werden können.

Alle Infos auch unter www.weinfest-hohenems.at!

Die An- und Abreise mit Bus und Bahn zum Weinfest Hohenems ist übrigens gratis, ein kostenloses Veranstaltungsticket kann unter www.vmobil.at/tickets/veranstaltertickets heruntergeladen werden.

Trachtenausstellung im Kreativraum

Die Hohenemser Tracht ist derzeit im Schaufenster des Kreativraums in der Marktstraße 8 zu besichtigen. Im Rahmen des Hohenemser Weinfests öffnet er am Freitag, dem 22. Juli 2022, von 14 bis 18 Uhr seine Türen und lädt zur Besichtigung der Hohenemser Tracht ein. Das neu erschienene Buch „Die Trachten in Vorarlberg“ (Landestrachtenverband Vorarlberg) kann an diesem Freitagnachmittag ebenfalls dort erworben werden.

Wein-Masterclass am Sonntag im Vorkoster

Einmalig und erstmalig in der Region gibt es anschließend an das Weinfest Hohenems eine Masterclass – und zwar am Sonntag, dem 24. Juli 2022, von 13 bis 14.30 Uhr im Vorkoster: „Herkunft ist Trumpf“ mit Florian Schütky von „Österreich Wein Marketing“ in Wien. Der Inhalt: Top-Weine aus der Wachau und aus der Steiermark im Vergleich, Verkostung von Unterschieden, Gemeinsamkeiten und Entwicklungen von einigen der besten Lagenweine Österreichs. Das Ticket inklusive 3-Gänge-Menü gibt’s für 135 Euro.

Anmeldung und weitere Infos zur Masterclass bei Nicola Vulai, E-Mail info@vulini.at oder Tel. 0664/4657638.

Programm im Überblick

Donnerstag, 21. Juli 2022 – Thementag „Wachau“

· 15 – 17 Uhr: Kinderprogramm: Kinderschmink-Ecke mit Farbenzauber-Künstlerin Petra Knafl, Luftballons und Zuckerwatte-Stand.

· Ab 17.30 Uhr: Schrammelmusik mit den Wiener Symphonikern.

· Zwischen den Musikpausen kleine Anekdoten über das alte Wien und Geschichten über Wein.

Freitag, 22. Juli 2022 – Thementag „Steiermark“

· Ab 17 Uhr: Musik durch die Band „Die Rheintaler“

· Zusätzliches Highlight: Auch die Winzer nehmen das steirische Akkordeon mit und werden dazu Lieder trällern.

Samstag, 23. Juli 2022 – Thementag „Italien“

· Ab 17 Uhr: Musik mit der Band Fadi, welche in Italien bereits sehr bekannt ist. Sie singen eigene Lieder über ihre Heimat Rimini.

Sonntag, 24. Juli 2022 – „Masterclass“ (limitierte Plätze – Anmeldung erforderlich)

· 13 – 14.30 Uhr: Masterclass „Herkunft ist Trumpf“ im Vorkoster mit Florian Schütky von „Österreich Wein Marketing“.

· Anmeldung: Nicola Vulai, E-Mail info@vulini.at oder Tel. 0664/4657638, Ticketpreis: 135 Euro.