Weinfest Hohenems 2023 mit Besucherrekord!

Sommerliche Temperaturen, gute Stimmung und hervorragende Weine machten das Weinfest Hohenems zu einem geselligen und sehr gefragten Treffpunkt an allen drei Veranstaltungstagen – mit gesamt über 12.000 Besuchern ein voller Erfolg!

Von Donnerstag bis Samstag letzter Woche verwandelte sich der Kirchplatz St. Karl in einen einzigen großen Gastgarten. Dieses Jahr konnten sich die Besucher wieder an einem besonders vielfältigen Weinangebot von verschiedenen Winzern erfreuen, ausgewählt von Organisator Nicola Vulai (Vulini e.U., Punktgenuss). Bereits am Eingang wurden die Gäste mit rotem Teppich und einem Weinglas empfangen, anschließend galt es aus einem breiten Angebot an Weinen aus der Steiermark, Niederösterreich und Italien auszuwählen.