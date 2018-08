Weinernte startet früher - Guter Ertrag erwartet

Die Weinbauern erwarten heuer trotz Hitze und Trockenheit eine leicht überdurchschnittliche Erntemenge. Wegen eines sehr warmen Frühjahrs und damit guter Wachstumsbedingungen gibt es eine der frühesten Weinernten seit Jahrzehnten, die zwei bis drei Wochen früher als normalerweise startet. Konsumenten müssen sich laut Weinbaupräsident Johannes Schmuckenschlager auf keine Preiserhöhung einstellen.

Aufgrund des Vegetationsvorsprungs läuft die Weinlese rund um den Neusiedlersee bereits. Punktuell wird auch in anderen Anbaugebieten geerntet, etwa in Wien. Die Hauptlese wird nach Erwartung des Weinbauverbands in vielen Gebieten Niederösterreichs in der letzten Augustwoche, in den Rotweingebieten des Mittel- und Südburgenlandes sowie in der Steiermark in der ersten Septemberwoche beginnen.