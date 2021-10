Wein, Obst, Gemüse, Mehl und Fleisch werden teurer

Kostensteigerungen und Personalnot setzen den heimischen Agrarwaren-Händlern zu. Für die Händler von Wein, Obst, Gemüse und Getreide sowie Schlacht- und Zerlegebetriebe werde es unumgänglich, zumindest einen Teil der Kostensteigerungen weiterzugeben. Das geht aus einer gemeinsamen Aussendung vom Freitag hervor, in der Vertreter der verschiedenen Händler Alarm schlagen.

Argumentiert wird damit, dass Vorleistungen und Rohstoffe wie Energie, Verpackungen, Maschinen sowie steigende Lohnkosten der Branche zu schaffen machten. Unter den zuletzt deutlich gestiegenen Energiekosten ächzen europaweit alle Wirtschaftsbereiche. Insgesamt hat die Inflation in Österreich zuletzt schon auf ein Zehnjahreshoch angezogen. Und die Preissteigerungen seien sehr lange nicht weitergegeben worden , heißt es etwa von Gerhard Wohlmuth, Obmann des Agrarhandels und Vorsitzender des Weinhandels in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).

"Im Bereich Obst und Gemüse führt unter anderem der hohe Anteil an Handarbeit - von der Ernte über die Produktbearbeitung - in Verbindung mit gestiegenen Personalkosten zu einem massiven Kostenschub", schlägt auch Dietmar Schweiggl, Chef des WKÖ-Obst- und Gemüsehandels in dieselbe Kerbe. "Bei bestimmten Verpackungsmaterialien belaufen sich die Teuerungen im Vergleich zum Vorjahr auf bis zu 30-40 Prozent."

Beim Getreide führen die Entwicklungen auf den globalen Märkten zu Rekordpreisen. "Die gestiegene Nachfrage nach Futtergetreide in China sowie mengenmäßig und qualitativ schwach ausgefallene Weizenernten in den USA und Kanada sowie Qualitätsprobleme in Frankreich und Deutschland treiben die Preise von Getreide und Ölsaaten immer weiter nach oben", berichtet Peter Gartner, WKÖ-Vorsitzender des Getreidehandels. Auch die Preise für Brot- und Futtergetreide an der Börse für landwirtschaftliche Produkte in Wien lägen mittlerweile mehr als 70 Prozent über dem Vorjahresniveau.