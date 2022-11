Weiler ist nun e5-Gemeinde

Im Oktober ist die Gemeinde Weiler als 52. Gemeinde in Vorarlberg in das e5-Landesprogramm für energieeffiziente Gemeinden aufgenommen worden.

Weiler. Bereits im vergangenen Jahr bewarb sich die Gemeinde Weiler für die Aufnahme ins e5-Landesprogramm und startete gleichzeitig mit den ersten Vorarbeiten. Dabei war Weiler auch die Jahre zuvor in Sachen Energieautonomie schon auf einem guten Weg und so erfolgte nun die offizielle Aufnahme zu den e5-Gemeinden in Vorarlberg.