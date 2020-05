Weiler eröffnete Wildbienenhotel

Auf der Wiese beim Ratzdamm entstand in den letzten Wochen ein neues Wildbienen- und Insektenhotel.

Eifrig arbeiteten die Mitarbeiter des Bauhofes Weiler in den letzten Wochen am Bau des neuen Wildbienen- und Insektenhotel. Vergangene Woche konnte die neue innovative Unterkunft nun auf der Wiese am Ratzdamm aufgestellt werden und bietet ab sofort Wildbienen und anderen Insekten freie Kost und Logis. „Unser Dorf steht in voller Blüte und die Bienen und Hummeln freuen sich über das neue Angebot“, zeigte sich auch Bürgermeister Dietmar Summer erfreut. Derzeit befindet sich das brummende Hotel noch im Probebetrieb, da noch nicht alle Zimmer fertig eingerichtet sind, doch in den nächsten Wochen wird die neue Unterkunft ganz bezugsfertig sein und den Wildbienen und Insekten einen sicheren Rückzugsort und Brutmöglichkeiten geben. Zur ersten Eröffnung gab es von den Bauhofmitarbeitern erstmals ein Buffet mit gesäten Wildblumen, welche ein breites Nahrungsangebot für alle Insekten bietet. MIMA