Weiler bekommt neuen, alten BÃ¼rgermeister

Bei der Wahl im März stellen sich in der Vorderlandgemeinde zwei Bürgermeisterkandidaten.

Weiler . Seit der Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahl 2015 setzt sich die 21 Mitglieder starke Gemeindevertretung in Weiler ausschließlich aus Mandataren der Liste „mitnand für Weiler“ zusammen. Bei der anstehenden Wahl im März wird sich nun auch die Liste „Wir für Weiler – Liste Bürgerbeteiligung“ mit Bürgermeisterkandidatin Mechtild Bawart der Wahl stellen.

Seit 2010 leitet die Liste „mitnand für Weiler – Liste Ing. Dietmar Summer“ unter Bürgermeister Dietmar Summer die Geschicke der Gemeinde Weiler. „ Ich bin voller Tatendrang und es gibt einige schon weit fortgeschrittene Projekte, wie die Dorfmitte und die Ortskernbelebung sowie das Mehrgenerationenhaus, die ich gerne weiter vorantreiben möchte“, erklärt der Amtsinhaber seine Motivation auch ein drittes Mal für den Bürgermeisterposten in Weiler zu kandidieren. Am 15. März tritt dazu die Liste von Summer mit 37 teils versierten Gemeindevertretern mit Erfahrung im politischen Handwerk sowie ganz neuen Köpfen an.