Weiler bekommt neue Kleinkindbetreuung

Der Baustart für die Wohnanlage „Gehren“ mit integrierter Kleinkindbetreuung ist erfolgt.

Die Möglichkeiten der Kleinkindbetreuung platzen in Weiler aus allen Nähten, sogar eine Warteliste musste angelegt werden. Bis Herbst 2023 sollte dieses Problem der Vergangenheit angehören – bis dahin soll die neu entstehende Wohnanlage mit integrierter Kleinkindbetreuung in der Gehrenstraße fertiggestellt sein. In einem Mehrgenerationenhaus werden im Erdgeschoß Räume für drei Kindergruppen geschaffen, die bis zu 27 Kinder aufnehmen können. „Wir freuen uns, dass uns die Grundeigentümer diese Möglichkeit angeboten haben und wir so den steigenden Bedarf an Kleinkindbetreuung abdecken können“, sagt Bürgermeister Dietmar Summer. Geplant wurde das Projekt vom Architekturbüro A & R Rinderer.