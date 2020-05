Weil Ölz mit Liebe bäckt, ist er auch am Markt erfolgreich

Meisberbäcker Ölz zählt zu den erfolgreichsten Branchenbetrieben Europas.

Beim Meisterbäcker Ölz liefen in den vergangenen Wochen die Backöfen noch heißer als sonst. Die Konsumenten deckten sich mit Brot und süßen Backwaren ein. In der Coronakrise war es ihnen wichtig, wohlschmeckende, aber abgepackte und länger haltbare Backwaren zuhause zu haben. Zu den Backwaren aus Dornbirn greifen die Österreicher und immer mehr Menschen rund um Österreich aber auch sonst bevorzugt. Die Ölz-Produkte stehen für Qualität und der handgeflochtene Zopf darf beim Sonntagsfrühstück nicht fehlen. Der Zopf ist aber nur ein Produkt aus einer großen Palette. Auch die Schulmäuse, die Milchbrötle, die Hamburger-Buns und die Toastbrote, neu ist eine Variante mit Hanf, sind ebenfalls Erfolgsprodukte.

Handwerksehre hochgehalten

Innovation wurde schon damals großgeschrieben, außerdem wurde die Handwerksehre in der Dornbirner Bäckerei immer hochgehalten. Die Kombination überzeugte die Konsumenten und überzeugt sie nach wie vor, wie der aktuelle Geschäftsbericht zeigt. Im Jahr 2019 setzte Ölz Backwaren im Wert von insgesamt 206,4 Mio. Euro um. Das entspricht einem Umsatzplus zum Vorjahr von 1,8 Prozent und bedeutet den höchsten Wert in der Geschichte des Unternehmens.

Die Unternehmensentwicklung zwingt zum Handeln, denn die Produktionskapazitäten in den Werken in Dornbirn stoßen an ihre Grenzen. Um die positive Konsumentennachfrage entsprechend abzuwickeln, sind zunehmend Verschiebungen im Produktportfolio notwendig. „Darum sind wir froh, mit dem Neubau in Dornbirn die dringend benötigte Erweiterung realisieren zu können“, informiert Bernhard Ölz.