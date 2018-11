Weihnachtszauber im Hatlerdorf

Die Gärtnerei Huschle lädt zur alljährlichen Adventausstellung.

Dornbirn. In der Hatler Bäumlegasse 45 ist dieser Tage noch mehr los als sonst. Die letzten Vorbereitungen für die alljährliche Weihnachtsausstellung bei Blumen Huschle laufen auf Hochtouren. Huschle-Chef Jörg zeigt sich schwindelfrei auf der Leiter und befestigt die letzten Weihnachtskugeln an der Decke. Die beiden Gärtnermeister sind ausnahmsweise für die technischen Tüfteleien zuständig und bringen zig Lichterketten im Garten an, während die vier Floristinnen noch eifrig Kränze binden, Gestecke fertigmachen und der Dekoration den letzten Feinschliff verpassen. Es glitzert und duftet bereits an allen Ecken. „Auch für uns beginnt jetzt wohl die schönste Zeit im Jahr“, so Berghild Huschle. Die beiden Lehrlinge, die aktuell in der Schule sind und nicht eigenhändig mithelfen können, werden über die Fortschritte per Whats app auf dem Laufenden gehalten. „Bis zur Eröffnung sind sie dann aber da und können den Weihnachtszauber auch hautnah miterleben. Die Ausstellung macht uns allen immer wieder unglaublich Spaß“, versichert die tüchtige Chefin. Das spürt man.