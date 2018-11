Weihnachtszauber im Brockenhaus

Mit einem wahren Besucheransturm feierte die Lebenshilfe Vorarlberg die Eröffnung des Weihnachtsverkaufs

Sulz Die Veranstaltung von und mit Menschen mit Behinderungen lockte zahlreiche Interessierte nach Sulz. „Die Vielfalt unserer Produkte spiegelt sich auch in der Vielfalt der Besucher, sowie unserer vielen ehrenamtlichen Mitarbeiter wieder”, so Joschi Bischof. Für den Leiter des Brockenhauses Vorderland steht vor allem die Begegnung von Menschen im Mittelpunkt. Die Besucher genossen den Einkauf in vorweihnachtlicher Atmosphäre und bewunderten das festliche Geschirr, die wunderbaren Kränze und Krippen, Originelles und Erlesenes. In den stimmungsvoll geschmückten Räumlichkeiten konnten schöne Geschenke, edles Glas und Porzellan, Bücher, Spielzeug und vieles mehr erworben werden.