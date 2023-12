Weihnachtskonzerte des Gesangvereins Hohenems

Am 16. und 17. Dezember 2023 veranstaltete der Gesangverein Hohenems im Rittersaal des Palastes zwei Weihnachtskonzerte der Sonderklasse.

Obmann Alfons Mathis konnte in seiner sehr festlich-besinnlichen und zum Nachdenken anregenden Eröffnungsrede zahlreiche Ehrengäste, unter ihnen die Hausherren Stephanie und Franz-Clemens Waldburg-Zeil, Bürgermeister Dieter Egger, zahlreiche Vertreter des Stadtrats und Ehrengäste begrüßen.

Beide Abende zogen das Publikum in ihren Bann, mit Liedern, die teilweise neu arrangiert wurden. Mit dem Lied der Lieder – Stille Nacht, heilige Nacht – in seiner wundervollen Urmelodie, wurden die begeisterten Gäste, die den Gesangverein und alle Mitwirkenden mit „Standing Ovations“ verabschiedeten, in den winterlichen Emser Abend entlassen.