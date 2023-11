Weihnachtskonzerte des Gesangvereins Hohenems

Für vorweihnachtliche Freude in den Herzen sorgt der Gesangverein Hohenems mit den Jubiläums-Weihnachtskonzerten am 16. (19 Uhr) und 17. Dezember 2023 (17 Uhr) im Rittersaal des Palastes.

Tickets gibt es im Vorverkauf (Erwachsene: 20 Euro; Kinder: 10 Euro), in der ehemaligen Zimmerei Mathis – Planungsbüro, Theodor-Körner-Straße 9, und zwar montags, am 4. und 11. Dezember 2023 sowie am Mittwoch, dem 6. Dezember 2023, jeweils von 9 bis 11 Uhr.