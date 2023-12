Weihnachtskonzert des Cadillac Jazz Chor

In den alten Götzner Kirchenmauern singt der Musikchor unter neuer Führung.

GÖTZIS. Pflichttermin für alle Musikfans. Der Cadillac Jazz Chor mit Sitz in Götzis veranstaltet am Freitag, 15. Dezember, um 19.30 Uhr in der Alten Kirche in Götzis unter dem Motto „Wonderful Wintertime“ sein Weihnachtskonzert. Geboren aus der Idee, einen eigenen Chor leiten und damit auch eigene musikalische Vorstellungen umsetzen zu können, hat Gabor Kozma vor acht Jahren, gegründet. Seit der Gründung tritt der rund dreißig Mitglieder zählende Chor mit Konzerten immer wieder in Erscheinung. Seit dem Jahr 2019 fungiert Isabella Pincsek als neue Chorleiterin. Sie unterrichtet seit mehr als zwei Jahrzehnten an der tonart Musikschule die Fächer Klavier und Band-Coaching, ist Gesangs- und Klaviersolistin, Konzertmoderatorin und tritt in verschiedenen Formationen als Sängerin und Pianistin auf. Der Cadillac Jazz Chor hat zum Konzert ein Programm zusammengestellt aus wärmenden Balladen, groovenden Songs und coolem Jazz rund um die Weihnachtszeit. Ein bunter Mix aus bekannten Melodien, die neu interpretiert wurden, aber auch von neuen Songs, die eigens für dieses Projekt geschrieben wurden. Gemeinsam mit Pädagogen der Musikschule tonart aus Hohenems will der Götzner Chor die Menschen an diesem Abend verzaubern und auf die besondere Zeit im Jahr einstimmen. Karten können bei der Abendkassa erworben werden. Eine Kartenreservierung unter: cadillac-tickets@gmx.at ist möglich.VN-TK