Weihnachtskarten für Magdalena: "Tausend Dank für die großartige Unterstützung"

Die VOL.AT-Weihnachtskarten-Aktion für die krebskranke 11-Jährige stieß auf ein riesiges Echo. Jetzt möchten sich Magdalena und ihre Familie bei allen bedanken, die ihr Karten, Briefe und Pakete geschickt haben.

Magdalena aus Lustenau ist an Krebs erkrankt und hat sich zu Weihnachten ganz viele Briefe von ganz vielen Lesern gewünscht. Diesen Wunsch konnten ihr zahlreiche VOL.AT-Leser in den vergangenen Wochen erfüllen. "Es ist so schön, wenn sie vor Freude lacht. Das tut uns als Eltern und ihrem Bruder so unglaublich gut", erzählt Magdalenas Vater. "Das sind die schönsten Augenblicke unserer Tochter, in denen sie für ein paar Stunden an etwas anderes denken kann."