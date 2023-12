Weihnachtliche Klänge durch Rankweil und Brederis gibt es von den Bläsergruppen der Bürgermusik Rankweil.

RANKWEIL. Es hat schon Tradition. Mit Weihnachtlichen Klängen will die Bläsergruppe der Bürgermusik Rankweil die Bevölkerung auf die bevorstehenden Feiertage einstimmen. Der Startschuss vom Weihnachtsblasen der Bürgermusik Rankweil mit den drei Obfrauen Susanne Entner, Isolde Gögele und Alexandra Lins plus den drei Kapellmeister Lukas Hirzberger, Lukas Strieder und Martin Pfeffer erfolgt am Samstag 16. Dezember im Ortsteil Brederis unter der Leitung von Werner Lins an den Standorten Kirchstraße (13.30 Uhr), Unterer Paspelsweg (14.30 Uhr), Madlenerweg (15 Uhr) und Im Gässele (15.30 Uhr. Im Rankweiler Unterdorf unter Leitung von Peter Wieser gibt es am 16. Dezember ab 16 Uhr im Schleipfweg, Negrellistraße (17 Uhr), Karmelkloster (18 Uhr) und Bachmann Mühle-Weg (19 Uhr) bekannte Melodien zur Advent- und Weihnachtszeit. Die Turmbläser der Bürgermusik Rankweil unter der Leitung von Martin Huber werden am 24. Dezember am Landeskrankenhaus Rankweil, Kirche St. Josef und in der Basilika Musik vom Allerfeinsten den Rankweiler Bürgern widmen.VN-TK