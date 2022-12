Weihnachtsbaum zum Knabbern für Streicheltiere in Schönbrunn

Die Tiere vom Streichelzoo im Tiergarten Schönbrunn haben zwei Tage vor Weihnachten eine besondere Überraschung erhalten. Mit Apfelringen und Karotten-Lametta wurde ein Weihnachtsbaum geschmückt und den Vierbeinern serviert. Während die aufgeweckten Zwergziegen gleich auf die Steine kletterten, um an die Apfelringe zu gelangen, stürzten sich die Ouessantschafe vor allem auf das Karotten-Lametta, erzählte der Tiergarten in einer Aussendung.

Der rund 1.500 Quadratmeter große Streichelzoo wurde Anfang Juni 2022 neu eröffnet. Neben den Zwergziegen und den Ouessantschafen, eine der kleinsten Schafrassen der Welt, haben hier auch die Hauskaninchen ihr neues Zuhause gefunden. "In unserem Streichelzoo können Kinder mit Tieren in direkten Kontakt kommen, was gerade in Städten sonst oft kaum möglich ist. Die Tiere haben in der Anlage aber auch großzügige Rückzugsbereiche und können somit selbst entscheiden, ob ihnen gerade nach Interaktion mit den Besucherinnen und Besuchern ist", so Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck.