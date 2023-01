Weihnachtsbaum entsorgen

Alljährlich stellt sich für viele Bürger die Frage: „Wie und wo entsorge ich meinen Weihnachtsbaum?“

Wo das Nachhausebringen für viele einfach zur lieb gewonnenen Tradition dazugehört und in der Regel keine größeren Probleme verursacht, stellt das Entsorgen des Weihnachtsbaums viele immer wieder doch vor größere Herausforderungen, wie zahlreiche Anrufe bei der Stadt Hohenems untermauern.

Weihnachtsbäume können zeitlich uneingeschränkt beim Grünabfallplatz in Hohenems in der Rheinfähre oder beim Grünabfallplatz in Altach abgelegt werden.