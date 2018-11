Weihnachtsbaum aus Unwettergebieten im Vatikan eingetroffen

Der Petersplatz bereitet sich auf Weihnachten vor. Im Vatikan ist am Donnerstag der Christbaum für den Petersplatz eingetroffen. Der 23 Meter hohe Baum stammt aus dem Cansiglio-Wald im friaulischen Dolomiten-Raum nahe Pordenone, einer Gegend, die in den vergangenen Wochen von schweren Unwettern heimgesucht wurde.

Ganz im Sinne des Umweltschutzes und der Papstenzyklika “Laudato Si”, in der das Kirchenoberhaupt die Verantwortung von Katholiken für die Schöpfung und besonders für den Kampf gegen den Klimawandel betonte, fällt die Bn das Keleuchtung des Christbaums sparsam aus. Dabei handelt es sich laut Vatikan um ein System des deutschen Konzerns Osram mit minimalem Stromverbrauch. Am Nachmittag des 7. Dezember erfolgt in einer kleinen Zeremonie die Einweihung von Christbaum und Krippe.