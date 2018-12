Weihnachtlicher Abschluss der Rollhockey-Cracks

Der RHC Dornbirn lud zum Weihnachts-Mix-Turnier.

Mit je einem Spieler pro Altersklasse wurde dabei eine Mannschaft gebildet. So durften Bambini mit NLA Spieler, Herren II, Damen U-20 und verschiedenen Juniorenspielern in einem Team mitwirken und um den Turniersieg kämpfen. Der Wettkampf wurde von den erfahrenen Akteuren gekonnt auf die jüngsten Mitwirkenden zugeschnitten, zählte doch ein erzielter Treffer eines Nachwuchsspielers doppelt. Und so kam es, dass der Großteil der erzielten Treffer zur großen Freude der mitfiebernden Fans in Form von Eltern, Omas, Opas und Freunden von den Junioren erzielt wurden.