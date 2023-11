Weihnachtliche Klänge in der Kirche St. Josef

Das Adventkonzert der Musikschule Rankweil ist ein musikalischer Höhepunkt vor hunderten Zuschauern.

RANKWEIL. Sich ein wenig Zeit nehmen und Stress aus der Weihnachtszeit herausnehmen, das ist beim mittlerweile zur Tradition gewordenen Adventkonzert der Musikschule Rankweil-Vorderland am Freitag, 8. Dezember, ab 18 Uhr in der Kirche St. Josef in Rankweil möglich. Eintritt sind freiwillige Spenden. Hunderte Aktive, darunter auch viele Neueinsteiger, der Musikschule Rankweil-Vorderland mit Direktor Ingold Breuss an der Spitze werden ein einstündiges Megakonzert in einem ganz besonderen Ambiente dem Publikum bieten. Im Vorjahr pilgerten 700 Besucher in die St. Josef Kirche um den Schulchor, das Jugendvokalensemble mit talentierten Sängern, die Brass Band und die vielen Schüler mit den verschiedensten Instrumenten zu bewundern. Seit dem Schulbeginn vor drei Monaten bereiten sich die Pädagogen zusammen mit den jungen Protagonisten auf das erste Highlight kurz vor Weihnachten gezielt vor.VN-TK