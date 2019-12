Weihnachten als Umsatzturbo für Buchhandel

Kaum eine Branche haben Onlinehandel und Digitalisierung so sehr verändert wie den Buchhandel. Nach rückläufigen Umsätzen und Leserzahlen läuft es heuer wieder etwas besser. Da die Preise für Bücher aber praktisch seit Jahren unverändert sind, während andere Kosten steigen, ist die Ertragslage der Buchgeschäfte unterdurchschnittlich.

2018 kostete ein Taschenbuch im Durchschnitt 10,95 Euro, ein Hardcover 16 Euro. Die Wertigkeit decke sich im Preis nicht ab, so Zehetner. Das findet auch Friedrich Hinterschweiger, Obmann des Fachverbandes Buch- und Medienwirtschaft der Wirtschaftskammer Österreich: "Die Ertragslage ist so schlecht, weil die Preise dem Verbraucherpreisindex hinterherhinken." Aus Sicht der Verlage dürften Bücher nicht zu viel kosten. Die Kosten für Mieten und Personal stiegen aber.

Die Buchpreisbindung in Österreich regelt zwar nur, dass Bücher nicht unter einem Mindestpreis verkauft werden dürfen, der Preis also nicht unterschritten werden darf, doch auch nach oben hin sei die Luft dünn, weil Menschen nicht bereit seien, höhere Preise für Bücher zu bezahlen, sagen die Experten.

Besonders gut verkauften sich Kinder- und Jugendbücher mit Umsatzzuwächsen von 5,8 Prozent sowie Sachbücher (+3,7 Prozent), während mit Belletristik (Romane, Krimis usw.) nur ein leichtes Plus von 1,0 Prozent erzielt wurde. "Die Entwicklung der Belletristik hängt mit den Freizeitgewohnheiten zusammen", sagte Zehetner. Menschen schauten Geschichten in Serien an, statt sie in Büchern zu lesen. Das Buch konkurriere mit Social Media, Musikvideos und Netflix.